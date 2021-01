Butantan assina contrato para fornecer 46 milhões de vacinas CoronaVac para Saúde

O Instituto Butantan confirmou na noite desta quinta-feira (7) que assinou um contrato com o Ministério da Saúde para a aquisição de doses da CoronaVac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o instituto para a imunização contra a Covid-19. As informações são do G1.

Serão fornecidas 46 milhões de doses, em entregas até o dia 30 de abril. E há a possibilidade do ministério adquirir do instituto outras 54 milhões de doses, somando 100 milhões, número informado mais cedo pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Cada dose da vacina custará R$ 58,20. O valor total do contrato é de R$ 2,6 bilhões. O pagamento só será realizado após a obtenção do registro ou autorização para uso emergencial junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Em entrevista à GloboNews, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que o pedido formal para uso emergencial da CoronaVac será feito nesta sexta-feira (8).

“Às 9h da manhã o Butantan estará fazendo o registro emergencial junto à Anvisa. E eu tenho certeza que a Anvisa saberá agir de forma rápida e eficiente”, disse o governador.

O governo paulista divulgou nesta quinta que a CoronaVac possui 78% de eficácia para evitar casos leves de contágio pelo vírus. E 100% para casos moderados e graves.

