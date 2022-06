Bustos volta a lembrar ‘horrores do VAR’ após empate do Santos com o Atlético-MG Treinador do Santos lembrou, mais uma vez, supostos erros da arbitragem de vídeo que, em sua opinião, tirou pontos importantes do time da Vila Belmiro no campeonato

O técnico Fabián Bustos voltou a falar de arbitragem após o empate entre Santos e Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O time santista estava com um jogador a menos quando conseguiu fazer o gol de empate, em pênalti convertido por Rwan.





Pelo Brasileirão, o Peixe acredita que vem sendo prejudicado pela arbitragem sucessivamente. O clube inclusive já enviou diversas reclamações para a Confederação Brasileira de Futebol, e prepara um dossiê com todos os lances em que se sentiu prejudicado.

E MAIS:

– Estamos competindo bem e se não fosse todos o horrores que marcou o VAR, deveríamos ter ganho mais dois jogos, porque fizemos gols legítimos como o contra o Inter e Ceará. Não estou enojado, estou conformado, porque a equipe teve rebeldia e, com um a menos, brigou, tentou e somou um bom ponto em um campo muito difícil, contra uma equipe muito boa, com um grande corpo técnico. Obviamente que agora vem críticas, mas é uma grande comissão técnica, trabalham bem, tem bons jogadores. Acredito que conquistamos algo justo, porque tivemos nossos méritos – afirmou o treinador.

Relembre abaixo alguns lances polêmicos da arbitragem pelo Brasileiro:



Fluminense 0x0 Santos (1ª rodada)



Na estreia da competição, o Santos empatou sem gols com o Fluminense no Maracanã. Quase no final do jogo, Angulo foi derrubado na área. O árbitro sequer foi chamado ao VAR para analisar a imagem e gerou muitas reclamações dos santistas.

Santos 2×1 Coritiba (2ª rodada)



No primeiro jogo na Vila pela competição, o Santos venceu o Coritiba por 2 a 1. No entanto, o gol do Coxa foi de um pênalti foi marcado em um lance com o volante Vinicius Zanocelo e também gerou insatisfação no clube.

São Paulo 2×1 Santos (4ª rodada)



O Santos perdeu para o São Paulo por 2 a 1, no Morumbi. Foi o primeiro clássico da competição e o time santista reclamou em um lance que antecedeu o pênalti para o rival. O Peixe afirma ter acontecido um erro de Leandro Vuaden. Marcos Leonardo e Alisson disputavam a bola e antes dela sair, o jogador do São Paulo tentou segurar a bola. A arbitragem marcou lateral contra o Peixe, na sequência, ocorreu a penalidade.

Santos 0x0 Ceará (7ª rodada)



Na Arena Barueri, o Santos empatou sem gols contra o Ceará. O Peixe chegou a marcar um gol, mas ele foi anulado pelo VAR pois, de acordo com a arbitragem, no início da jogada, Jhojan Julio e Rodrigo Fernández disputavam a bola com Zé Roberto, do Ceará, ainda no meio-campo. A bola ficou com o volante santista, que passou para Julio. Na sequência, ele tocou para Lucas Pires cruzar e Léo Baptistão apareceu na área para finalizar e fazer o gol. Mas o lance foi anulado.

Santos 0 x 1 Palmeiras (8ª rodada)



O Santos teve um gol de Marcos Leonardo anulado pelo VAR por alegação de falta de Léo Baptistão em Zé Rafael na origem da jogada.

Santos 1×1 Internacional (10ª rodada)



Peixe empatou em 1 a 1 com o Internacional, na Vila Belmiro. No entanto, o Santos teve um gol anulado pelo VAR ainda no primeiro tempo. O zagueiro Eduardo Bauermann cabeceou para o fundo das redes na cobrança de falta do lateral-esquerdo Lucas Pires e a arbitragem de campo havia validado o gol. A imagem do VAR gerou dúvidas sobre a posição do defensor ser legal.

E MAIS: