Bustos reclama da arbitragem, mas elogia atuação do Santos no clássico Treinador listou decisões contrárias ao Peixe nos últimos jogos na temporada

Mais uma vez, o técnico Fabián Bustos reclamou da arbitragem contra o Santos. Após a derrota por 1 a 0 diante do Palmeiras no clássico deste domingo, o treinador lembrou das decisões contrárias ao Peixe nas últimas semanas.





– Anularam um gol contra o Ceará, hoje anularam um gol, contra o Fluminense nem foram revisar o pênalti no Angulo, contra o São Paulo era lateral para nós e a jogada terminou com pênalti e perdemos por 1 a 0. Estão passando coisas que não deveriam passar. Tem uma jogada no primeiro tempo em que Marcos Leonardo iria sozinho contra o goleiro, mas o bandeira levanta e vimos a imagem e ele estava habilitado – afirmou o treinador.

Apesar da bronca com os árbitros, o treinador fez questão de elogiar o desempenho do Peixe no clássico deste domingo, na Vila Belmiro.

– Fizemos um grande jogo, podemos competir com um dos melhores do continente. Foi um resultado ruim, horrível para nós por ser em nosso campo e creio que merecíamos algo melhor. Se tivesse um vencedor, teríamos que ser nós – afirmou o treinador.

