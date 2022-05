Bustos destaca o trabalho dos veteranos na preparação dos jovens no Santos

O técnico Fabian Bustos destacou o trabalho feito pelos jogadores veteranos do Santos na preparação dos garotos da equipe, que resultou, por exemplo, no gol marcado por Lucas Barbosa, aos 57 minutos do segundo tempo, nesta quarta-feira, diante do Unión La Calera, pela Copa Sul-Americana.

“É muito importante que os mais experientes passem essa tranquilidade para os garotos, pois assim eles vão estar preparados para desempenharem um bom futebol quando for necessário”, afirmou o treinador santista, que chegou a se desentender com alguns torcedores, que estavam próximos ao banco e reservas, após o gol da vitória.





“Um, dois, três torcedores não são a torcida do Santos. A torcida, em sua maioria, sempre nos apoia até o final, até conseguirmos o gol”, afirmou o técnico. “Tivemos quatro bolas na trave contra o Unión la Calera. Se uma bola tivesse entrado mais cedo, o jogo seria outro, teríamos mais facilidade para fazer o resultado e não haveria sofrimento. Mas o importante foi que conseguimos uma importante vitória.”

Contra o Ceará, sábado, na Arena Barueri, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Bustos deverá mais umavez formar uma equipe mesclada, afinal vai ter uma ‘decisão’ frente ao Banfield na terça-feira, quando até um empate poderá servir para colocar o time nas oitavas de final da Sul-Americana.