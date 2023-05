Buser quer dobrar de tamanho em dois anos e mira IPO

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 16:07 Compartilhe

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A controladora do aplicativo de reservas de viagens de ônibus Buser pretende dobrar de tamanho em dois anos, podendo abrir capital num horizonte de quatro a cinco anos, disse o co-fundador da empresa, Marcelo Vasconcelos, nesta quinta-feira.

Segundo ele, atualmente, a Buser opera 500 viagens ao dia com ônibus fretados ou de parceiros. A empresa criada em 2017 estima transportar aproximadamente 25 mil pessoas por dia.

A companhia mira elevar esse volume de viagens para 1.000 em dois anos, disse Vasconcelos a jornalistas no evento Riowebsummit.

O co-fundador da empresa disse que uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) criou uma perspectiva regulatória positiva para a abertura do mercado de transportes rodoviários no Brasil.

Fundos de investimento de risco estão entre os financiadores da Buser. A companhia já realizou até agora quatro rodadas de captação de recursos. Na última, em 2021, forma levantados 700 milhões de reais.

A perspectiva da empresa é fazer uma abertura de capital em um prazo de ao menos quatro anos. “No futuro, com certeza, faz parte dos nossos objetivos. Tivemos investimentos de fundos de venture capital e eles têm um prazo para dar liquidez aos seus investidores. Esse é o caminho natural para a empresa crescer…Se continuar nessa toada, num prazo de quatro a cinco anos”, afirmou o executivo.

