Buscas por voo MH370 da Malaysia Airlines são interrompidas

KUALA LUMPUR, 4 ABR (ANSA) – O governo da Malásia anunciou nesta quinta-feira (3) que as buscas pelo voo MH370, desaparecido há mais de 10 anos, foram suspensas pela empresa de exploração marítima Ocean Infinity.

“Agora não é o momento”, disse o ministro dos Transportes do país, Anthony Loke, em uma gravação de voz enviada à AFP, acrescentando que “as buscas serão retomadas no final do ano”.

A Ocean Infinity havia retomado a procura pelo avião desaparecido em fevereiro, após diversas tentativas que vasculharam o Oceano Índico. Em 2018, a empresa sediada na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos chegou a liderar uma busca, aceitando voltar ao caso.

Durante os três primeiros anos do desaparecimento, a Austrália tentou encontrar o Boing 777 da Malaysia Airlines, ao cobrir 120 mil quilômetros quadrados no Oceano Índico, mas só encontrou alguns destroços do avião.

“Se será encontrado ou não, estará sujeito à busca. Ninguém pode antecipar”, disse Loke, referindo-se aos destroços localizados.

Em 8 de março de 2014, o avião, transportando 239 pessoas, desapareceu das telas de radar enquanto viajava de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China. (ANSA).