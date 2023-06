Buscas por Julian Sands são retomadas após cinco meses de desaparecimento do ator

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 15:05 Compartilhe

As buscas por Julian Sands foram retomadas pelo Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino após cinco meses do seu desaparecimento enquanto caminhava nas montanhas de San Gabriel, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Conhecido por atuar na trilogia de terror Warlock, Encaixotando Helena, Uma Janela para o Amor, Despedida em Las Vegas e com participação nas séries Smallville e Dexter, o ator britânico de 65 anos foi visto pela última vez em janeiro. Segundo a Variety, o comunicado das autoridades diz que as buscas foram retomadas no dia 17 de junho – mas que o ator não foi localizado.

Mais de 80 voluntários de busca e resgate, policiais e funcionários conduziram a busca com dois helicópteros e suporte de drones, que vasculharam áreas inacessíveis que as equipes de terra não conseguiram acessar.

“O caso do desaparecimento de Sands continua ativo e os esforços de busca continuarão em capacidade limitada”, disse um dos responsáveis. O xerife do condado de San Bernardino postou no Twitter dois vídeos mostrando os helicópteros que participaram da ação.

