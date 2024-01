Buscas por helicóptero desaparecido em SP entram na segunda semana; veja o que se sabe

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/01/2024 - 16:55 Para compartilhar:

Nesta segunda-feira, 8, o Comando de Aviação da Polícia Militar e a Força Aérea Brasileira entraram na segunda semana de buscas pelo helicóptero que desapareceu com quatro tripulantes, em 31 de dezembro, no estado de São Paulo. A aeronave deixou a capital paulista com destino a Ilhabela, no litoral norte.

Relembre o caso:

A aeronave partiu do Campo de Marte aproximadamente às 13h15, com destino a Ilhabela; Nela, estavam o piloto, Luciana Rodzewics, 45, sua filha, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20, e Rafael Torres, um amigo da família; O helicóptero realizou o último contato com a torre de controle às 15h10 de domingo, quando sobrevoava Caraguatatuba.



Segundo a PM, desde 1º de janeiro, foram mais de 50 horas de voo com os helicópteros Águia 12, 24 e 33. Os helicópteros sobrevoaram as seguintes regiões: Paraibuna, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Serra do Mar de Caraguatatuba e São Luiz do Paraitinga.

A Polícia Civil também tem auxiliado a FAB nas buscas pela aeronave com o helicóptero Pelicano e drones que são usados para mapear a região. “Ainda não foi localizado nenhum indício da aeronave desaparecida”.

Local de pouso antes de desaparecer

Antes de desaparecer, o helicóptero realizou um pouso de emergência. De acordo com o delegado Clemente Calvo Castilho Júnior, da Divisão de Operações Especiais do SAT (Serviço Aerotático) da Polícia Civil, em entrevista à CBN São Paulo, esse local foi descoberto e será importante para reconstruir o histórico do voo.

Segundo informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, o ponto foi encontrado no sábado, 6, e fica às margens de uma represa em Paraibuna, no Vale da Paraíba.

Acesso aos celulares

Com a autorização do Poder Judiciário, os policiais da Unidade de Inteligência do DOPE (Departamento de Operações Policiais Estratégicas) tiveram acesso à localização de antenas dos celulares, com o objetivo de localizar a aeronave e seus tripulantes.

Em nota, a Polícia Civil afirma que não foram localizados sinais de atividade dos aparelhos dos passageiros, “o que indica que estejam desligados”.

