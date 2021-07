Buscando a terceira vitória seguida, CRB não terá Diego Torres Meia está suspenso pelo terceiro cartão amarelo que tomou diante do Botafogo na última terça-feira (6)

Figura de criação no sistema ofensivo do CRB, o meia argentino Diego Torres será ausência na equipe alagoana pensando na próxima rodada da Série B onde o time jogará em Campinas, visitando o Guarani, na próxima terça-feira (13) às 19h.

Isso porque o jogador acabou tomando o terceiro cartão amarelo na vitória da equipe por 2 a 1 na última terça-feira (6) diante do Botafogo no Rei Pelé. A tendência é que, caso não queria mexer na estrutura da equipe de maneira radical, Renan Bressan entre no posto por ter características semelhantes.

Desde que chegou no CRB na temporada passada, Diego Torres acumula 63 partidas realizadas com 13 gols marcados além de oito assistências, totalizando 21 participações diretas em tentos feitos pelo time que, além da Série B, terá no mês de julho que voltar suas atenções também para a Copa do Brasil.

Porém, antes disso, a equipe do técnico Allan Aal terá uma “torcida especial” na continuação da rodada para o Náutico. Isso porque, caso o Goiás não supere os pernambucanos na próxima sexta-feira (9) nos Aflitos, a posição de ocupante do G4 estará garantida ao Galo da Pajuçara.

