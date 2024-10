Busca por votos fez Boulos e Nunes percorrerem quase 800 quilômetros no segundo turno em São Paulo

João Vitor Revedilho, Leonardo Rodrigues, Luma Venâncioi João Vitor Revedilho, Leonardo Rodrigues, Luma Venâncio https://istoe.com.br/autor/luma-venancio/ 27/10/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Guilherme Boulos (PSOL) percorreu ao menos 400,2 quilômetros em agendas de campanha no segundo turno da eleição para a prefeitura de São Paulo.

O deputado repetiu o feito do primeiro turno, quando também liderou em deslocamento entre os candidatos ao cargo, com uma ligeira vantagem em relação ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), que trilhou 396,47 quilômetros no período.

O levantamento feito pelo site IstoÉ considerou as agendas públicas dos postulantes entre os dias 7 e 26 de outubro — período de campanha para a votação deste domingo, 27 — e considerou, para a soma, as distâncias entre elas com base no Google Maps.

Guilherme Boulos: 400,2 quilômetros percorridos

O candidato do PSOL começou a campanha na região da Bela Vista, distrito onde foi o mais votado no primeiro turno (43,65%) e deu prioridade à área central da cidade nas três semanas da segunda etapa de campanha.

Em 15 de outubro, fez a viagem mais longa (34,4 quilômetros) para um ato em Itaquera, onde Pablo Marçal (PRTB) teve mais votos no dia 6 de outubro. No segundo turno, Boulos tentou se aproximar do eleitorado do ex-coach.

O parlamentar ainda levou apoiadores para a frente da prefeitura para depois que seu oponente faltou a um debate, teve de desmarcar um comício com o presidente Lula (PT) por causa da chuva e voltou à avenida Paulista no último dia de campanha — sem o chefe do Planalto, mas com o ex-ministro José Dirceu (PT) e ex-prefeitas que o apoiam.

Ricardo Nunes: 396,47 quilômetros percorridos

O prefeito também abriu a campanha na região da Bela Vista, esteve duas vezes no Jabaquara, onde liderou no primeiro turno (31,99%) e, depois de cancelar atos de rua e entrevistas por causa das fortes chuvas que deixaram mais de 1,35 milhão de endereços sem luz na capital, chegou a ter cinco agendas públicas em um dia — 20 de setembro — para compensar as ausências.

Na reta final, foi a uma churrascaria no Morumbi para o primeiro compromisso ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi duas vezes ao bairro da Liberdade, distrito da região central, onde a candidatura de Boulos teve conquistas importantes na votação inicial.

Concluiu a campanha com uma caminhada no Heliópolis, ao lado do candidato a vice Ricardo Mello Araújo (PL).