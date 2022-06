Busca por helicóptero desaparecido na Itália segue sem sucesso

LUCCA E MODENA, 10 JUN (ANSA) – As autoridades italianas informaram nesta sexta-feira (10) que as buscas pelo helicóptero com sete pessoas que está desaparecido desde a última quinta (9) continuam sem sucesso.

A operação de resgate é realizada pela Aeronáutica Militar, Guarda de Finanças, Proteção Civil, bombeiros e voluntários das cidades de Lucca e Modena.





Hoje, um helicóptero da Proteção Civil de Garfagnana decolou com um equipe de resgate em Lucca e sobrevoou as áreas da região por cerca de 90 minutos. As buscas estão concentradas em uma área arborizada entre Garfagnana e Pavullo nel Frignano, nas regiões da Emilia-Romagna e Toscana, local onde a aeronave deveria fazer a rota.

Segundo a prefeitura de Modena, até o momento, mais de 10 helicópteros e diversos representantes de órgãos militares e da Proteção Civil foram mobilizados. Equipes por terra também foram enviadas na zona entre Pievepelago e San Pellegrino in Alpe, mas o caminho é bastante difícil, já que é uma área com vegetação intensa e montanhas. Cães e drones também são utilizados.

“As buscas continuarão até que a aeronave seja encontrada, apesar da interrupção devido à escuridão para garantir a segurança dos operadores”, acrescenta.

De acordo com as autoridades locais, o helicóptero transportava quatro passageiros turcos, dois libaneses e o piloto que é italiano. Eles foram identificados como Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker Ucak, Erbilaltug Bulent, Chadi Kreidy, Tarek El Tayak e Corrado Levorin.

Mais cedo, a prefeita de Modena, Alessandra Camporota, que coordena a busca nos Apeninos, recebeu uma delegação da Turquia, liderada pelos embaixadores Omer Gucuk e Mira Daher, da Líbia, que foi ao local para auxiliar na busca por seus compatriotas. (ANSA)