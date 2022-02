Busca por Cavani: John Textor quer trazer um ‘nome de impacto’ para o Botafogo ainda em 2022 Apesar de saber que missão é difícil, norte-americano que jogador extra-classe no Botafogo já para a atual temporada; uruguaio do Manchester United é 'sonho de consumo'

John Textor não pretende medir esforços para fazer o Botafogo mais forte. Apesar do projeto do projeto ser considerado de médio/longo prazo, ele quer trazer um “nome consagrado” do esporte para reforçar a equipe já em 2022. Edinson Cavani, do Manchester United, é o grande sonho.

+ Anúncio com escudo do Botafogo foi transmitido em 188 países; ao L!, Textor vibra: ‘Só um pequeno início’



O norte-americano sabe que a missão não será fácil. O Alvinegro, atual campeão da Série B do Brasileirão, não disputa nenhuma competição internacional e sabe que isso pesa negativamente. O contrapeso é o projeto a ser apresentado, que busca colocar os jogadores como estrelas de uma reconstrução dentro e fora das quatro linhas.

Cavani é o objetivo. O uruguaio não deve renovar com o Manchester United e ficaria livre no mercado em julho, estando assim disponível para atuar em boa parte do Campeonato Brasileiro. Seria a contratação de “parar o aeroporto”.

Esse é um dos nomes, claro. Textor entende que o projeto de reconstrução também passa por aumentar a popularidade da marca do Botafogo em uma escala global. Uma das melhores formas para isso seria com a chegada de jogadores renomados para a equipe – atrelados com a qualidade técnica visando o funcionamento do elenco.

Enquanto isso, Eran Zahavi, atacante do PSV, é mais um nome na mira do Botafogo – esse seria para o curto prazo, antes da atual janela fechar. Com a chegada de Textor, o Botafogo passa a monitorar o mercado. A tendência, ao que tudo indica, é que o clube deve fazer barulho.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais