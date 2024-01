Burundi fecha fronteira com Ruanda

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/01/2024 - 13:37 Para compartilhar:

O Burundi fechou sua fronteira com Ruanda, nesta quinta-feira (11), quase duas semanas depois de acusar seu vizinho de apoiar rebeldes que lançaram ataques em seu território, anunciou o ministro do Interior do Burundi, Martin Niteretse.

Segundo o Burundi, o grupo RED Tabara lançou um ataque em 22 de dezembro perto da fronteira com a República Democrática do Congo (RDC), deixando 20 mortos, entre mulheres e crianças.

Em 30 de dezembro, o presidente do Burundi, Evariste Ndayishimiye, acusou Ruanda de apoiar os rebeldes, o que o governo desse país nega.

“Fechamos as nossas fronteiras [com Ruanda]. Quem tentar ir, não passará. A decisão foi tomada”, disse o ministro Niteretse à imprensa nesta quinta-feira.

As relações entre Burundi e Ruanda têm sido, com frequência, tumultuadas.

Chegou-se a observar uma leve melhora, depois que Ndayishimiye chegou ao poder em 2020, mas os laços voltaram a se deteriorar quando o Burundi enviou tropas para ajudar a combater os rebeldes do M23, apoiados por Kigali, no leste da RDC.

