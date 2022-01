Burocrático, Corinthians supera o Santo André e conquista sua primeira vitória no Paulistão Fábio Santos converteu pênalti no primeiro tempo em partida pouco inspirada do Timão, que encara o Santos na próxima rodada do Campeonato Paulista

O Corinthians conquistou a sua primeira vitória na temporada. Em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, a equipe superou o Santo André por 1 a 0 no Estádio Bruno José Daniel, com gol marcado por Fábio Santos, de pênalti, no primeiro tempo.

Com o resultado, o Timão chega a quatro pontos e assume a liderança do Grupo A. Já o Ramalhão segue com um ponto no Grupo D.

Na próxima quarta-feira (2), a equipe de Thiago Carpini joga em casa contra o São Bernardo, às 19h. Mais tarde, às 21h30, os comandados de Sylvinho recebem o Santos na Neo Química Arena, no primeiro clássico desta edição.

INÍCIO SONOLENTO

A partida começou com o Corinthians controlando a posse de bola, mas encontrando dificuldades para penetrar a defesa do Santo André, que se defendia de forma compacta no campo defensivo e apostava nos contra-ataques.

A primeira boa oportunidade da partida veio em bola parada. Aos 20 minutos, Róger Guedes cobrou escanteio, Raul Gustavo desviou de cabeça e a bola passou ao lado da trave.

FÁBIO SANTOS INFALÍVEL NA MARCA DA CAL



Mesmo com poucas chances de gol, o Timão abriu o placar aos 27 minutos de jogo. Fagner encontrou Gustavo Silva pela direita, que cruzou rasteiro. A bola bateu na perna e no braço do zagueiro Carlão, mas o juiz mandou seguir o jogo. O VAR recomendou ao árbitro uma revisão do lance e o pênalti foi assinado.

Fábio Santos cobrou no lado esquerdo de Jefferson Paulino, que chegou a tocar na bola, mas não impediu que o placar fosse aberto no Estádio Bruno José Daniel.

A equipe da casa sentiu o golpe e quase levou o segundo gol. Novamente pela direita, Gustavo Silva recebeu lançamento e cruzou rasteiro para a área. Mantuan chegou livre e bateu de primeira, mas o atacante chutou fraco e o goleiro fez fácil defesa.

INACREDITÁVEL…



O Santo André teve uma oportunidade de ouro para igualar o marcador antes do intervalo. Thallyson recebeu lançamento na esquerda e cruzou rasteiro para Gustavo Nescau. O centroavante, livre na marca do pênalti, chutou para fora, perdendo ótima chance.

O bandeirinha havia flagrado impedimento no início da jogada, mas a posição era ajustada.

RAMALHÃO TENTA A REAÇÃO



Após o intervalo, o Santo André voltou com uma postura mais agressiva, pressionando o Corinthians no campo de ataque e arriscando chutes de longa distância. Mas foi o Timão quem deu o primeiro golpe na segunda etapa.

Aos cinco minutos, Gabriel Pereira puxou da direita para o meio e soltou forte chute. Jefferson Paulino não conseguiu agarrar e mandou para escanteio.

PARTIDA INTERROMPIDA

Tentando retomar o controle da partida, Sylvinho colocou Paulinho na vaga de Gustavo Silva. O Ramalhão crescia no jogo, e teve boas chances com Dudu Vieira e Lucas Tocantins.

Aos 36 minutos da etapa final, o árbitro paralisou a partida pois torcedores no setor do Corinthians acenderam sinalizadores. O jogo foi reiniciado aos 39 minutos.

Nos minutos finais, o Corinthians recuou suas linhas e atraiu o Santo André para o seu campo. Com mais espaço para contra-atacar, Róger Guedes quase sacramentou o placar aos 48 minutos. Ele acertou bonito chute colocado, e o goleiro fez boa intervenção.

SANTO ANDRÉ 0 x 1 CORINTHIANS

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

Data/Horário: 30/1/2022 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Neuza Inês Back e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: José Claudio Rocha Filho

Público/renda: Não divulgado

Cartões amarelos: Serginho, Luiz Gustavo (STA); Fagner (COR)

Cartões vermelhos: –

Gol: Fábio Santos (27’/1ºT) (0-1)

SANTO ANDRÉ

Jefferson Paulino; Thiago Ennes, Luiz Gustavo, Carlão e Thallyson; Serginho (Lucas Lourenço, 34/2ºT), Dudu Vieira e Carlos Jatobá (Sabino, 48/2ºT); Lucas Tocantins, Gustavo Nescau (Lucas Cardoso, 17/2ºT) e Giovanny (Kevin, 17/2ºT)

Técnico: Thiago Carpini.

CORINTHIANS

Matheus Donelli, Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Gustavo Silva (Paulinho, 11/2ºT), Gabriel Pereira (Luan, 37/2ºT), Giuliano (Gabriel, 34/2ºT) e Róger Guedes; Mantuan (Adson, 24/2ºT).

Técnico: Sylvinho.

