Burnout: Ferramenta gratuita mostra que profissionais brasileiros estão exaustos e desconectados

O esgotamento físico, mental e emocional causado pela rotina de trabalho é um tema que merece ampla discussão. Classificada como uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 2022, a síndrome de burnout ainda não recebeu a atenção que realmente merece.

Preocupada com esse cenário, a HR Tech TeamGuide desenvolveu uma ferramenta gratuita que capacita indivíduos a identificar o risco de desenvolver a síndrome de burnout, oferecendo-lhes a capacidade de prevenir proativamente e buscar tratamento adequado para os sintomas.

Uma análise de dados de mais de 1.400 usuários da ferramenta realizada em setembro de 2023 pela empresa revela que 79% dos profissionais estão em alto risco de desenvolver a síndrome. Além disso, 86% deles exibem um alto nível de exaustão emocional, com 83% se sentindo desconectados de seus empregos, demonstrando um significativo afastamento emocional de suas atividades profissionais.

Daniel Alves, CEO da TeamGuide, enfatiza o papel da tecnologia no combate ao burnout e como ela pode servir como aliada na prevenção da síndrome por meio do monitoramento contínuo de indicadores de saúde mental. “Entendemos que não pode haver engajamento significativo e alto desempenho dos funcionários sem um foco contínuo e consciente na saúde mental e bem-estar”, explica Daniel Alves.

Reconhecendo a singularidade de cada organização dentro desse cenário complexo, a empresa vai além de simplesmente fornecer software. A HR Tech TeamGuide está comprometida em estar ao lado de cada cliente na missão de conectar todos os aspectos da experiência do funcionário: engajamento, desempenho, desenvolvimento e bem-estar, gerando, em última análise, altos níveis de satisfação e produtividade.

Medidor de burnout

A ideia por trás da criação de uma ferramenta para medir os níveis de esgotamento dos funcionários não é, de forma alguma, uma tentativa de substituir um diagnóstico profissional, que é fundamental para identificar a doença.

O foco é estimular a autorreflexão, disseminar informações sobre os sintomas e conscientizar sobre o risco do desenvolvimento do burnout de maneira segura e cientificamente fundamentada. “Atualmente, somos a principal plataforma de gestão de pessoas no Brasil, oferecendo ferramentas e indicadores para RH e líderes monitorarem a saúde mental dos funcionários. Portanto, nosso compromisso é ainda mais forte com todos os envolvidos nesse cenário”, enfatiza Daniel.

Neste momento, o Medidor de Burnout da TeamGuide está disponível gratuitamente no site da empresa, enquanto eles continuam a desenvolver uma série de projetos e produtos para apoiar as empresas no cuidado de seus profissionais.

