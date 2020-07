Burnley vence Norwich e se aproxima de uma vaga para a Liga Europa

O Burnley (9º) venceu por 2 a 0 o já rebaixado Norwich (20), que terminou a partida com nove jogadores, neste sábado, na abertura da 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês.

Com 54 pontos, o Burnley se aproxima de uma vaga para a próxima Liga Europa e, provisoriamente, chega ao sétimo lugar do Tottenham, que recebe o Leicester (4º) no domingo, na corrida para entrar na zona europeia.

Os gols do Burnley forma marcados pelo neozelandês Chris Wood e Ben Godfrey (contra).

Os donos da casa autuaram desde a metade do primeiro tempo com nove em campo, devido às expulsões do argentino Emiliano Buendía (35) e do suíço Josip Drmic (45).

A 37ª rodada da premier League será disputada entre este sábado e a próxima quarta-feira, já que neste fim de semana também serão realizadas as partidas das semifinais da Copa da Inglaterra (Arsenal-Manchester City e Chelsea-Manchester United).

— Resultados da 37ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

– Sábado:

Norwich City – Burnley 0 – 2

– Domingo:

(10h00) Bournemouth – Southampton

(12h00) Tottenham – Leicester

– Segunda-feira:

(14h00) Brighton – Newcastle

Sheffield United – Everton

(16h15) Wolverhampton – Crystal Palace

– Terça-feira:

(14h00) Watford – Manchester City

(16h15) Aston Villa – Arsenal

– Quarta-feira:

(14h00) Manchester United – West Ham

(16h15) Liverpool – Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 93 36 30 3 3 77 29 48

2. Manchester City 75 36 24 3 9 93 35 58

3. Chelsea 63 36 19 6 11 64 49 15

4. Leicester 62 36 18 8 10 67 36 31

5. Manchester United 62 36 17 11 8 63 35 28

6. Wolverhampton 56 36 14 14 8 49 38 11

7. Tottenham 55 36 15 10 11 57 46 11

8. Sheffield United 54 36 14 12 10 38 35 3

9. Burnley 54 37 15 9 13 42 48 -6

10. Arsenal 53 36 13 14 9 53 45 8

11. Everton 46 36 12 10 14 42 53 -11

12. Southampton 46 36 13 7 16 46 59 -13

13. Newcastle 43 36 11 10 15 37 55 -18

14. Crystal Palace 42 36 11 9 16 30 47 -17

15. West Ham 37 36 10 7 19 47 60 -13

16. Brighton 37 36 8 13 15 37 53 -16

17. Watford 34 36 8 10 18 34 57 -23

18. AFC Bournemouth 31 36 8 7 21 37 62 -25

19. Aston Villa 31 36 8 7 21 39 66 -27

20. Norwich City 21 37 5 6 26 26 70 -44

./bds-smg/dr/mcd/lca

Veja também