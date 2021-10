Burkina Faso proíbe organização humanitária de trabalhar em campos de refugiados

Burkina Faso proibiu uma ONG norueguesa de trabalhar nos campos de refugiados internos vítimas da violência jihadista no país do oeste da África, que, pela primeira vez, vetou uma organização humanitária internacional.

“Decidi suspender imediatamente as atividades do Conselho de Refugiados Norueguês (NRC) nos campos de deslocados”, anunciou em carta com data de 27 de setembro a ministra de Ação Humanitária, Helene Marie Laurence Ilboudo, que acusou a organização de “desacreditar o governo”.

O NRC, que não comentou a decisão, denunciou em meados de setembro que as autoridades demoravam semanas para registrar os refugiados que buscavam receber comida e outros tipos de ajuda, o que obrigava essas pessoas a retornar a áreas de risco.

O norte do país é atingido desde 2015 pela violência de grupos jihadistas, que já causou cerca de 2.000 mortes.

