Burguesinha Brechó Chic inova com seu modelo de franquias focado em economia circular

A Burguesinha Brechó Chic, fundada em 2020 por Elisa Alves de Mello, não é apenas mais uma rede de lojas de moda circular. Com uma proposta inovadora que alia sustentabilidade e negócios, a marca se consolidou como uma franquia de brechós estruturada, indo contra os estigmas do segmento no Brasil. Em pouco tempo, a empresa alcançou 65 unidades em operação e planeja atingir 100 lojas até o final de 2025, posicionando-se como uma oportunidade atraente para empreendedores que desejam investir em um modelo alinhado às demandas do mercado atual.

A rede integra a economia circular ao oferecer a seus clientes a oportunidade de vender peças usadas em bom estado diretamente às lojas, recebendo pagamentos instantâneos. Essa proposta não apenas promove a sustentabilidade, mas também transforma o modelo de brechó no Brasil. “O nosso diferencial está em transformar o conceito tradicional de brechós no Brasil. Hoje, quem entra em uma loja da Burguesinha não acredita que está em um brechó, tamanha a estrutura e a organização do espaço”, destaca Elisa Alves de Mello, fundadora da rede.

Atualmente, a empresa conta com 65 unidades em operação e mais de 70 vendidas. Seu modelo de expansão permite que empreendedores de diferentes regiões participem da rede com o suporte necessário para operar no padrão da marca e levar o conceito para todo o País. “A nossa proposta foi desde o início quebrar o preconceito em torno dos brechós, que no Brasil ainda são associados a ambientes desorganizados e produtos de baixa qualidade”, diz Elisa.

Modelo de negócio e expansão

Segundo a empreendedora, o crescimento da rede foi orgânico, iniciado com o apoio de amigos e familiares. Hoje, a empresa conta com um modelo de implantação acelerado, permitindo que novas franquias estejam operacionais em até quatro semanas. “Esse tempo rápido se deve ao nosso know-how e suporte robusto aos franqueados, que inclui desde a escolha do ponto até o treinamento e inauguração”, explica Elisa.

Outro diferencial é o formato de compra das peças: ao contrário da consignação, as lojas compram diretamente dos clientes, oferecendo pagamentos imediatos. “A curadoria é bem selecionada: jovial, bonita, moderna. Não é vintage, antiga, ou retrô. A Burguesinha é focada no atual”, afirmou. “A moda circular feminina é muito rápida. Então, muitas peças que você vê nas lojas tradicionais, duas ou três semanas já estão na Burguesinha”, conta.

Elisa reconhece que estruturar uma franquia não é simples, especialmente em um segmento ainda novo no Brasil. “No começo, enfrentamos preconceitos, tanto pelo conceito de brechó quanto por sermos de uma cidade pequena. Hoje, transformamos isso em força, mostrando que o mercado de moda circular tem enorme potencial”, ressaltou.

A fundadora também enfatizou a responsabilidade envolvida em vender franquias. “Você precisa de funcionário no marketing, de concierge, de suprimentos e insumos, por exemplo. É muita coisa que entra, porque criar uma estrutura de franquia não é algo barato”, explicou. “Mas eu quero que o teu negócio dê certo. Tanto que a Burguesinha não tem nenhuma loja fechada e nenhuma querendo fechar”, afirma.

Para 2025, o foco da marca é a integração total com plataformas online, ampliando a acessibilidade dos produtos. “A gente quer atingir as 100 unidades. Agora o foco é replicar o negócio e crescer realmente no mercado”, declarou Elisa.

Com o mercado de moda circular em ascensão, a Burguesinha Brechó Chic se apresenta como uma alternativa viável para empreendedores que buscam aliar propósito e oportunidade de negócios. Elisa enfatiza que o modelo de franquias da marca oferece suporte estruturado e potencial de crescimento significativo: “Se você quer atuar no negócio e gosta do que está fazendo, é uma oportunidade com grande chance de sucesso.”