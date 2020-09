Burger King: 100% dos restaurantes retomam operações

O BK Brasil já tem 100% de seus restaurantes em operação, tanto da marca Burger King quanto da Popeyes, segundo informou a companhia nesta sexta-feira, 11. A rede continua com 3 unidades em reforma, e outros 19 restaurantes permanecerão fechados por opção da companhia, encerrando as atividades definitivamente.

Segundo a companhia, as unidades seguem todas as recomendações governamentais quanto às condições de funcionamento, com distanciamento social e medidas de higiene rigorosas. Além disso, desde o fim de agosto, a companhia iniciou sua primeira operação “Ghost Kitchen” integradas para as redes Burker King e Popeyes, com foco exclusivo em delivery.

