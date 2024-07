Burberry troca CEO e suspende dividendo após fraco desempenho; em Londres, ação tomba 16%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2024 - 10:54 Para compartilhar:

A grife britânica Burberry anunciou a troca de seu CEO e a suspensão de dividendos nesta segunda-feira, 15, em meio a uma queda nos gastos com artigos de luxo. Por volta das 8h35 (de Brasília), a ação da Burberry tombava quase 16% na Bolsa de Londres, pesando em outras varejistas de luxo europeias, como as francesas Kering (-3,4%) e LVMH (-1,9%).

A Burberry disse que seu CEO, Jonathan Akeroyd, renunciará de imediato e dará lugar a Joshua Schulman, ex-CEO das grifes Michael Kors e Coach.

A Burberry também alertou que seu fraco desempenho gerou prejuízo operacional no primeiro semestre do ano. No trimestre até 29 de junho, a receita caiu 22% na comparação anual.

“O nosso desempenho trimestral é decepcionante. Avançamos rapidamente com nossa transição criativa em um mercado de luxo que está se revelando mais desafiador do que o esperado”, disse a empresa. *Com informações da Dow Jones Newswires.