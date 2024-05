Burberry lucra menos no ano fiscal e prevê queda na receita; em Londres, ação tomba 3,5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2024 - 8:56 Para compartilhar:

A Burberry teve lucro antes de impostos de 383 milhões de libras no ano fiscal de 2024 (encerrado em março), bem menor do que o ganho de 634 milhões de libras apurado no ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 15. Por volta das 8h35 (de Brasília), a ação da empresa britânica de artigos de luxo tombava 3,5% na Bolsa de Londres.

Já a receita anual da Burberry caiu para 2,97 bilhões de libras, de 3,09 bilhões de libras anteriormente, mas ficou praticamente em linha com o consenso de analistas fornecido pela própria empresa, de 2,94 bilhões de libras. Para o ano fiscal de 2025, a Burberry prevê um primeiro semestre “desafiador”, com queda de 25% da receita no atacado.

Em Paris, ações de tradicionais grifes de luxo francesas ficaram pressionadas após os resultados da Burberry. No horário acima, LVMH e Kering sofriam perdas de cerca de 1%. *Com informações da Dow Jones Newswires.