Bunkers luxuosos prometem proteger bilionários

Um novo mercado imobiliário está surgindo. Várias empresas ao redor do mundo estão criando esconderijos super luxuosos para proteger clientes bilionários contra qualquer risco.

O complexo Vivos Europa One, em Rothenstein, na Alemanha, tem cerca de 307 mil metros quadrados e era usado como uma fortaleza de equipamentos militares pelos soviéticos durante a Guerra Fria. O bunker foi totalmente transformado em um complexo de acomodações privativas de 500 m².

O acesso para os proprietários está liberado a qualquer momento, não só em caso de emergência. O complexo conta com uma piscina, mercado, bar, cinema e biblioteca. O espaço tem 34 residências que são vendidas por cerca de € 2 milhões.

Porém, o “maior bunker bilionário do mundo” fica na República Tcheca. O The Oppidum foi construído ao longo de 10 anos e tem uma área subterrânea de 7 mil m². O projeto final é construído de acordo com as especificações do proprietário, mas as plantas iniciais incluem um jardim subterrâneo, piscina, spa, cinema e adega.

