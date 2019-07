Bunge: inundações nas lavouras da safra 2019/20 dos EUA prejudicaram lucro

Chicago, 31 – As inundações nas lavouras da safra 2019/20 dos Estados Unidos, em fase de desenvolvimento, custaram à Bunge cerca de US$ 13 milhões no segundo trimestre deste ano, disse o diretor Financeiro da multinacional agrícola, John Neppl. “Foi uma temporada extraordinariamente difícil”, apontou Neppl, em teleconferência com investidores. O segmento do Agronegócio registrou prejuízo líquido de US$ 6 milhões no período, conforme os resultados financeiros divulgados pela empresa na manhã desta quarta-feira, 31.

Segundo o executivo, os danos causados por fenômenos climáticos geraram US$ 20 milhões em custos no primeiro trimestre da empresa. Neppl disse também que a chuva constante da primavera continuará ocorrendo, gerando incerteza em torno do tamanho da safra norte-americana até a colheita.

Executivos da companhia estimam também que agricultores norte-americanos continuarão adiando a comercialização da safra.

As fortes precipitações limitaram a área a ser plantada pelos produtores e oportunidades de comercialização com alguns produtores estocando os grãos da safra anterior como “colchão” reserva. Outros produtores não fecham contratos com entrega futuro na expectativa de que os preços possam subir ainda mais.

A batalha comercial entre Estados Unidos e China também é uma razão para agricultores retraírem a comercialização da safra, segundo o CEO da Bunge, Greg Heckman.

A Bunge afirmou que esse ritmo lento de comercialização da safra tende a adicionar custo para empresas de seu segmento. Fonte: Dow Jones Newswires.