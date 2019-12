Bunge e BP anunciaram nesta segunda-feira, 2, que completaram a formação da joint venture BP Bunge Bioenergia, que passa a ser, de acordo com as companhias, a segunda maior no ramo de etanol de cana-de-açúcar do Brasil por capacidade efetiva de moagem.

A Bunge recebeu US$ 775 milhões como parte da transação, dos quais US$ 700 milhões relativos à dívida da Bunge que foram absorvidos pela joint venture.