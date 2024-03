Bunge Chevron Ag Renewables vai construir unidade de processamento de oleaginosas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/03/2024 - 17:32 Para compartilhar:

São Paulo, 5 – A Bunge Chevron Ag Renewables, uma joint venture entre a Bunge e a petrolífera Chevron, vai construir uma nova unidade de processamento de oleaginosas, anunciaram na segunda-feira, 4, as companhias. A planta será construída ao lado de outra unidade de processamento já existente localizada em Destrehan, no Estado da Louisiana, na costa do Golfo do México.

A planta entrará em operação em 2026, com a geração de 30 novos empregos, e terá capacidade para processar soja e outras oleaginosas, como canola de inverno, por exemplo.

Com a nova unidade, a Bunge Chevron Ag Renewables pretende adicionar escala e eficiências para atender à crescente demanda por matérias-primas para combustíveis renováveis, disseram as empresas.

A joint venture pretende também fornecer farelos para as indústrias de ração e proteínas.

