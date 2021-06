Bunge anuncia retomada de moagem de trigo em Brasília

SÃO PAULO (Reuters) – A Bunge, maior compradora e processadora de trigo no Brasil, anunciou nesta segunda-feira a retomada da operação de moagem no Moinho de Brasília, cujas atividades de processamento estavam suspensas há cerca de três anos.

Com capacidade para o processamento de 300 toneladas por dia, a unidade atenderá o mercado nacional produzindo farinha de trigo para panificação, indústrias, consumo final, além de farelo de trigo.

Inaugurado em 2000, o moinho operava apenas o Centro de Distribuição (CD) desde 2018, quando a moagem foi suspensa para estudos de adequação. Incluindo o CD, a unidade emprega agora mais de 60 funcionários.

“Com a moagem em Brasília, fortalecemos nossa posição de originação (compra) para aproveitar melhor a produção de trigo local e oferecemos estrutura de atendimento mais ágil e eficiente aos nossos clientes do Centro-Oeste e de alguns Estados do Norte do país, melhorando, assim, nossa competitividade”, disse Junior Justino, vice-presidente de Trigo e Derivados da Bunge, em nota.

A Bunge tem sete moinhos distribuídos pelo território brasileiro, processando mais de 1 milhão de toneladas por ano. A companhia também é líder no fornecimento de farinhas e pré-misturas para panificação e para a indústria.

Além do Distrito Federal, os produtos do Moinho de Brasília também atenderão aos Estados de Goiás, Mato Grosso, Acre, Rondônia e Tocantins.

(Por Roberto Samora)

