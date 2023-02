Bunge alcança 80% de monitoramento indireto de soja no Cerrado brasileiro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/02/2023 - 20:06 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A multinacional Bunge alcançou 80% de rastreabilidade e monitoramento da soja de sua cadeia de abastecimento indireta no Cerrado brasileiro, disse a companhia nesta terça-feira.

A empresa está expandindo uma parceria com a agtech Vega Monitoramento no Brasil, dentro da meta de atingir 100% de monitoramento das compras indiretas de soja da Bunge.

A Vega usa a plataforma LYRA para sensoriamento remoto, inteligência artificial e dados estruturados para diagnóstico socioambiental de propriedades agrícolas.





A iniciativa para rastrear as compras indiretas no bioma do Cerrado faz parte de um programa da Bunge que ajuda vendedores de grãos a avaliar o desempenho socioambiental dos fornecedores, principalmente nas áreas de maior risco de desmatamento.

“Desde 2018, a Bunge conseguiu rastrear totalmente os elevadores de terceiros, então o próximo passo foi expandir o foco para a soja adquirida por meio de cadeia de suprimentos indireta no Cerrado”, disse no comunicado a gerente sênior de sustentabilidade da Bunge para a América do Sul, Pamela Moreira.

(Por Nayara Figueiredo)

