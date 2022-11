Bunge adquire 49% do grupo de processamento de grãos francês BZ

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2022 - 10:00 Compartilhe

Saint Louis, 23 – A Bunge e o Grupo BZ anunciaram nesta terça-feira, 22, parceria estratégica, na qual a Bunge adquiriu 49% do negócio, enquanto o família Beulezin, proprietária da empresa de processamento de grãos francesa, permanece como acionista majoritária, com 51% de participação. O valor da transação não foi divulgado.

A expectativa é de que a parceria facilite a expansão das instalações no terminal portuário de Rouen, na França, a maior instalação de exportação de cereais da Europa Ocidental e por onde o Grupo BZ exporta a maior parte de seus produtos.

“A decisão de combinar a expertise do BZ no mercado francês com a abrangência global da Bunge é a evolução natural desse relacionamento de longo prazo”, disseram as empresas em comunicado. A aprovação da aquisição ainda está sujeita a aprovação regulatória. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias