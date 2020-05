Bundesliga é retomada após mais de dois meses paralisada

ROMA, 18 MAI (ANSA) – Após mais de dois meses sem futebol nas principais ligas da Europa, o Campeonato Alemão voltou neste final de semana com oito jogos. O torneio estava paralisado em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Em um dos duelos mais esperados da retomada da Bundesliga, o Borussia Dortmund alegrou seus torcedores neste sábado (16) ao golear o grande rival Schalke 04 por 4 a 0. Os gols foram anotados por Erling Haland, Raphaël Guerreiro, duas vezes, e Thorgan Hazard.

A partida no Signal Iduna Park não teve torcida por causa das medidas de segurança impostas em decorrência da Covid-19. No entanto, os atletas do Dortmund foram até o setor onde fica a organizada do clube para aplaudir o apoio dos fãs, mesmo que fosse de longe.

Nas comemorações, os atletas do Dortmund não deram nenhum abraço, somente toques de cotovelos e celebrações com distanciamento.

Os bancos de reservas das duas equipes estavam quase vazios, com o objetivo de respeitar o distanciamento social. Além disso, todos precisaram usar máscaras. Os treinadores, no entanto, não são obrigados a usar a proteção para conseguirem dar orientações aos seus comandados.

Antes do apito inicial do árbitro, as delegações das duas equipes foram divididas em dois ônibus e a entrada no gramado foi realizada separadamente.

O mesmo protocolo foi seguido nos outros duelos da rodada. No domingo (17), o Bayern de Munique, atual líder da Bundesliga, entrou em campo para enfrentar o Union Berlin e venceu por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Robert Lewandowski e Benjamin Pavard.

No mesmo dia, o empate por 2 a 2 entre Colônia e Mainz 05 foi marcado por protestos de pessoas contrárias ao retorno do futebol. Alguns cartazes colocados próximo ao RheinEnergieStadion diziam que o “nosso dinheiro é mais importante do que sua saúde”.

A bola ainda vai rolar nesta segunda-feira (18) na Alemanha.

Werder Bremen e Bayer Leverkusen irão finalizar a rodada a partir das 15h30 (horário de Brasília).

– Confira os resultados – Hoffenheim 0 x 3 Hertha Berlin Augsburg 1 x 2 Wolfsburg Borussia Dortmund 4 x 0 Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 0 x 0 Paderborn RB Leipzig 1 x 1 Freiburg Entracht Frankfurt 1 x 3 Borussia Mönchengladbach Colônia 2 x 2 Mainz 05 Union Berlin 0 x 2 Bayern de Munique Werder Bremen x Bayer Leverkusen – 18/05, 15h30 (horário de Brasília) (ANSA)