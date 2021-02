Bundesliga, Championship… saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira Partidas movimentam o dia de futebol pelo mundo nos campos europeus. Confira os horários e os canais que farão as transmissões

A sexta-feira (12) do futebol pelo mundo será agitada por partidas europeias. Pela Segunda Divisão da Bundesliga, Holstein Kiel e Wurzburger Kickers se enfrentam às 14h30. Além disso, Hannover 96 e Paderborn também entram em campo pela competição alemã.

Pela Bundesliga principal, RB Leipzig x Augsburg se confrontam às 16h30. A transmissão é do One Football. A partida entre Blackburn e Preston movimenta a Championship, segunda divisão do futebol inglês.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



14h30 – Holstein Kiel x Wurzburger Kickers

Bundesliga 2ª Divisão

Onde assistir: One Football

14h30 – Hannover 96 x Paderborn

Bundesliga 2ª Divisão

Onde assistir: One Football

16h30 – RB Leipzig x Augsburg

Bundesliga

Onde assistir: One Football

16h45 – Blackburn x Preston

Championship

Onde assistir: ESPN Brasil

