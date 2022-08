Bundesliga alemã começa nesta sexta-feira com Eintracht-Bayern de Munique

AFP 04/08/2022 - 19:12 Compartilhe

A Bundesliga começa nesta sexta-feira com um prato principal. O atual campeão, o Bayern de Munique, enfrentará o Eintracht Frankfurt, que surpreendeu ao conquistar a Liga Europa e que disputará a final da Supercopa da Uefa contra o Real Madrid na quarta-feira.

O senegalês Sadio Mané, a contratação de maior destaque do clube bávaro neste verão europeu, vai estrear no campeonato alemão, depois de ter marcado o seu primeiro gol em uma competição oficial no último sábado contra o Leipzig (5-3) na Supercopa da Alemanha.

No entanto, a defesa do “Rekordmeister” apresentou lacunas com três gols sofridos no segundo tempo. O zagueiro holandês Matthijs, que chegou neste mercado vindo da Juventus, ainda precisa se entrosar com seus novos companheiros de equipe.

No outro duelo muito aguardado desta primeira rodada, o Borussia Dortmund recebe no sábado um Bayer Leverkusen sob pressão, após a humilhante eliminação na primeira fase da Copa da Alemanha contra o Elversberg (4-3), um modesto time da terceira divisão.

O Leipzig, por sua vez, tentará confirmar no domingo o bom futebol exibido no segundo tempo da decisão da Supercopa da Alemanha em sua viagem a Stuttgart.

O meia francês Christopher Nkunku, eleito o melhor jogador do ano pelos jornalistas alemães e o melhor futebolista da temporada 2021/22 pelos seus companheiros, vai lutar para levar sua equipe ao topo da tabela.

Werder Bremen e Schalke 04, duas tradicionalíssimas equipes da Bundesliga, enfrentarão o Wolfsburg no sábado e o Colônia no domingo, respectivamente.

— Programação da 1ª rodada da Bundesliga, que será disputada entre sexta-feira (5 de agosto) e domingo (7 de agosto:

– Sexta-feira:

(15h30) Eintracht Frankfurt – Bayern de Munique

– Sábado:

(10h30) Union Berlin – Hertha Berlim

Mönchengladbach – Hoffenheim

Wolfsburg – Werder Bremen

Bochum – Mainz

Augsburg – Freiburg

(13h30) Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen

– Domingo:

(10h30) Stuttgart – RB Leipzig

(12h30) FC Colonia – Schalke 04

