Bullard, do Fed, repete apelo por ritmo mais rápido de aumento de juros

(Reuters) – O banco central dos Estados Unidos (Fed) deveria implementar 1 ponto percentual completo de aumento nos juros ao longo de suas três reuniões entre agora e 1º de julho, disse nesta quinta-feira o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, reiterando apelos por uma forte ação do banco central no combate à inflação teimosamente alta.

“Estamos deixando de cumprir nossa meta de inflação em nossa medida preferida… enquanto a (taxa de juros da) política monetária ainda está no fundo do poço e ainda temos compras de ativos em andamento”, disse Bullard em entrevista à CNN.

“Este é um momento em que precisamos mudar para menos acomodação.”

(Por Chris Gallagher e Lindsay Dunsmuir)

