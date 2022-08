Bullard, do Fed, diz ser a favor de alta de 0,75 p.p. no juro em setembro–WSJ

reuters 18/08/2022 - 14:50 Compartilhe

(Reuters) – O presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, se disse inclinado a favor de uma alta de 0,75 ponto percentual dos juros na reunião de política monetária do banco central dos Estados Unidos no próximo mês, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira, citando uma entrevista.

Bullard disse ver um processo de cerca de 18 meses para levar a inflação de volta à meta de 2% do Fed, segundo a reportagem.

“Devemos continuar a avançar rapidamente para um nível da taxa básica de juros que colocará uma pressão significativa para baixo sobre a inflação”, disse Bullard, de acordo com o WSJ. “Eu realmente não vejo por que estender os aumentos das taxas de juros para o próximo ano”, disse Bullard.

(Por Akanksha Khushi em Bengaluru)