Bullard diz que postura menos agressiva por parte do Fed ainda exigiria novas altas de juros

Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 17/11/2022 - 11:06

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) – Mesmo sob uma análise “generosa” da política monetária, o Federal Reserve precisa continuar elevando os juros possivelmente em pelo menos mais um ponto percentual, disse o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, argumentando que os aumentos dos juros até agora “tiveram apenas efeitos limitados sobre a inflação observada.”

Bullard disse que, apesar das ações agressivas do Fed este ano, a atual taxa de juros entre 3,75% e 4% permanece abaixo do nível “suficientemente restritivo” que o Fed considera necessário para reduzir a inflação para sua meta de 2%.

Em um gráfico apresentado para discussão em um evento econômico em Louisville, Bullard mostrou que mesmo usando suposições menos agressivas (“dovish”, em inglês), uma regra básica de política monetária exigiria que os juros subissem para pelo menos cerca de 5%, enquanto suposições mais rígidas recomendariam juros acima de 7%.

Todo esse intervalo pode cair se a inflação desacelerar mais rapidamente do que o esperado, disse Bullard, observando que “as expectativas do mercado são de queda da inflação em 2023”.

No entanto, “é necessária cautela”, disse ele, uma vez que os investidores e autoridades do Fed “vêm prevendo a aproximação de uma inflação em queda pelos últimos 18 meses”.

Uma medida do “núcleo” da inflação observada pelo Fed e usada na análise de Bullard estava em 5,1% em setembro, o dobro da meta do Fed, deixando as autoridades do banco central norte-americano alinhadas a favor de novos aumentos de juros, mesmo enquanto discutem o ritmo e o destino final de seu ciclo de aperto da política monetária.

“Embora a taxa básica de juros tenha aumentado substancialmente este ano, ainda não atingiu um nível que possa ser justificado como suficientemente restritivo, de acordo com esta análise, mesmo com as suposições generosas”, disse Bullard. “Para atingir um nível suficientemente restritivo, a taxa básica de juros precisará ser elevada ainda mais.”

Seus comentários não incluíram suas sugestões para a próxima reunião do Fed em dezembro, na qual as autoridades devem elevar os juros em 50 pontos-base.

(Reportagem de Howard Schneider)

