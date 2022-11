Bullard diz que Fed ainda tem muito o que fazer em relação às altas de juros

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/11/2022 - 15:02 Compartilhe

(Reuters) – O Federal Reserve precisa aumentar mais a taxa de juros para obter o controle da inflação e reduzi-la em direção à meta de 2% do banco central dos Estados Unidos, afirmou o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, nesta segunda-feira.

“Temos um longo caminho a percorrer”, disse Bullard em entrevista ao MarketWatch, ao reafirmar sua convicção de que a taxa básica de juros do Fed precisa subir para pelo menos uma faixa entre 5,00% e 5,25% para ser “suficientemente restritiva” para reduzir a inflação.

“Queremos controlar essa inflação muito mais cedo do que na década de 1970”, acrescentou Bullard. Ele destacou que prefere subir os juros rápido para criar as condições para que as pressões de preços diminuam ao longo do próximo ano.

No entanto, Bullard também repetiu os comentários feitos no início deste mês de que ele iria direcionar para o chair do Fed, Jerome Powell, questionamentos sobre a magnitude dos ajustes nos custos dos empréstimos a serem feitos nas próximas reuniões de política monetária.

(Por Lindsay Dunsmuir)

