Bulimia não emagrece: especialistas esclarecem mito sobre transtorno de ex-atriz da Globo

Marília Barbosai Marília Barbosa - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 11/09/2024 - 12:11 Para compartilhar:

Aos 33 anos de idade, Jessika Alves revelou que foi mais uma vítima da pressão estética ao ser diagnosticada com bulimia quando era mais jovem. A atriz, que ganhou fama na temporada de 2009 de “Malhação”, da Globo, disse que sofreu com as consequências do distúrbio alimentar e não conseguiu atingir o objetivo que tinha na época: emagrecer.

“Eu era magra, quase não mudei o meu corpo. Mas não é um magra suficiente, sabe? Aí você olha para na TV e se acha meio bochechuda, faz uma dieta e ela não funciona, com isso, fica frustrada e ansiosa”, contou em entrevista ao programa “De Repente 30+”, apresentado por Marcela Monteiro.

Com isso, Jessika começou a desenvolver uma compulsão alimentar. “A comida era prazerosa no momento, mas depois era muito torturante, porque eu não conseguia sentir prazer em comer o chocolate em paz. Aquilo ficava me assombrando dias e dias. Até que um dia que, sabe vômito emocional? Eu comecei a passar mal e a minha válvula foi vomitar e eu pensei: olha como é fácil?”, detalhou.

A artista, então, se surpreendeu ao perceber que não estava perdendo peso, apesar de “colocar para fora” os alimentos que consumia. “Primeiramente eu emagreci, o que foi ótimo, mas depois eu engordei, fiquei inchada, bochechuda de novo até ficar doente”, lamentou.

Em entrevista ao site IstoÉ Gente, a psicóloga *Valeska Bassan, especialista no assunto pelo Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clinicas de São Paulo (Ambulim/IPQ/ USP), esclareceu o mito de que pessoas que sofrem com bulimia emagrecem.

“Embora a pessoa tente evitar o ganho de peso vomitando, muitas vezes o corpo ainda absorve parte das calorias consumidas antes desse comportamento compensatório. Por isso, o emagrecimento não é garantido e pode haver flutuações de peso”, explicou.

**Tatiane Mosso, psicóloga com aprimoramento clínico em Fenomenologia-Existencial pela PUC-SP, destacou quais as consequências que a pessoa com bulimia enfrenta: “A pessoa vive em um ciclo de culpa, vergonha e autocrítica, o que pode agravar sentimentos de baixa autoestima, ansiedade e depressão, já que ela se sente aprisionada nesse comportamento autodestrutivo que alimenta um ciclo de insatisfação consigo mesma”, completou.

O que é bulimia?

Bulimia é transtorno alimentar caracterizado por episódios recorrentes de ingestão geralmente exagerada de alimentos, que fazem com que a pessoa queira se livrar daquele incômodo através de indução de vômito, uso de laxantes ou exercícios físicos em excesso.

Como sair do ciclo?

O tratamento envolve psicoterapia, suporte nutricional e, em alguns casos, medicação. O apoio emocional e a conscientização sobre o transtorno são fundamentais para quebrar o ciclo de compulsão e compensação.