AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/06/2024 - 12:54

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, jurou, neste sábado (1º), para um segundo mandato de cinco anos, que exercerá com um poder quase absoluto e uma oposição desmantelada.

“Sim, eu juro”, disse Bukele, 42 anos, com a mão levantada, ao prestar juramento perante dignitários internacionais pelo líder parlamentar Ernesto Castro no Palácio Nacional, no centro histórico de San Salvador, diante de uma praça repleta de apoiadores.

