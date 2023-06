Bukele inscreve pré-candidatura para reeleição em El Salvador

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/06/2023 - 12:45 Compartilhe

O Partido Nuevas Ideas (NI) de El Salvador anunciou, nesta segunda-feira (26), que seu líder Nayib Bukele, registrou-se como pré-candidato à Presidência da República para buscar sua reeleição em 2024, opção permitida pela Justiça, apesar de, em tese, a Constituição proibi-la.

“Comunicamos ao povo salvadorenho que o presidente Nayib Bukele e o vice-presidente Felix Ulloa já estão inscritos como pré-candidatos a presidente e vice-presidente da República de El Salvador no maior partido da história”, declarou o NI em sua conta no Twitter.

Tanto Bukele quanto Ulloa, atual vice-presidente da República, participarão das primárias do Nuevas Ideas em 9 de julho, nas quais serão definidos os candidatos do partido para a eleição presidencial de fevereiro de 2024.

Bukele, de 41 anos, anunciou em setembro de 2022 sua decisão de buscar a reeleição, depois que, em meados de 2021, o Supremo Tribunal de Justiça emitiu uma resolução possibilitando a reeleição presidencial imediata. Esse movimento gerou debate no país sobre a legalidade da medida.

As pesquisas mostram que nove em cada dez salvadorenhos aprovam a gestão de Bukele, que devolveu a segurança às ruas com sua “guerra” declarada às gangues criminosas em março do ano passado.

A cruzada contra esses grupos criminosos se sustenta por um regime de exceção, cuja última prorrogação, a 15ª, foi aprovada pelo Congresso em meados de junho. Sob essa medida, cerca de 70.000 supostos membros de gangues foram presos.

Em 9 de julho, o Nuevas Ideas também escolherá seus candidatos para as eleições legislativas e municipais, além dos candidatos a deputados para o Parlamento Centro-Americano (Parlacen).

As eleições para presidente e para deputados do Congresso acontecem em 4 de fevereiro, enquanto as das Câmaras Municipais e do Parlacen serão em 3 de março de 2024.

Recentemente, por impulso do governo Bukele, o Congresso fez reformas nas leis para reduzir as cadeiras no Congresso de 84 para 60 e reduziu os municípios de 262 para 44 o total de municípios nos 14 departamentos do país. Ambas as medidas entrarão em vigor em maio do ano que vem.

