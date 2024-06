Bukele inicia segundo governo em El Salvador com poder quase absoluto

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/06/2024 - 13:35 Para compartilhar:

O popular presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inicia neste sábado (1º) um segundo mandato com poder quase absoluto e sem oposição, mas confrontado com o desafio de manter a segurança no país e alcançar a prosperidade econômica que prometeu.

Bukele, de 42 anos, prestou juramento levantando as mãos e recebeu a faixa presidencial do líder parlamentar Ernesto Castro, diante de dignitários internacionais no Palácio Nacional, no centro histórico de San Salvador.

“Bukele, Bukele!”, gritavam, entre salvas, milhares de apoiadores que enchiam a praça em frente ao palácio, sob um sol intenso. Pouco depois, teve início um desfile militar, com aviões deixando um rastro azul e branco, cores da bandeira salvadorenha.

Este ex-publicitário de ascendência palestina assume outro mandato de cinco anos depois de pulverizar a oposição com 85% dos votos nas eleições de fevereiro, nas quais ganhou quase todo o Congresso (54 de 60 cadeiras).

Assíduo nas redes sociais onde ri de quem o chama de “ditador”, tem a seu favor os outros poderes do Estado, incluindo magistrados que lhe permitiram buscar a reeleição apesar de ser proibido pela Constituição.

“Criticam-no por ser autoritário, por não respeitar os direitos humanos, por não prestar contas do dinheiro que usa, por ser um ditador (…) Ele nos devolveu a segurança e isso já é muito. Para mim, deixe-o governar o máximo que puder”, disse Miguel Herrera, treinador esportivo aposentado de 68 anos, à AFP na praça.

O presidente terá ainda mais poder porque os deputados aprovaram recentemente uma reforma que lhe facilitará mudanças constitucionais, inclusive, segundo analistas, permitindo a reeleição indefinida.

– O custo da segurança –

Em uma América Latina atormentada pela violência do crime, Bukele é o presidente mais popular, segundo uma pesquisa regional, graças às suas políticas de “punho de ferro” contra gangues, que vários governantes, como Daniel Noboa (Equador) e Xiomara Castro (Honduras), tentaram imitar.

Ambos participam da cerimônia de posse, assim como os presidentes Santiago Peña (Paraguai) e Rodrigo Chaves (Costa Rica), e o rei Felipe da Espanha. Mas o foco está no argentino Javier Milei, com quem Bukele compartilha a simpatia pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump e uma agenda conservadora.

Bukele afirma ter curado o país do “câncer” das gangues, às quais declarou “guerra” e construiu uma megaprisão: desde março de 2022, El Salvador vive sob um estado de exceção que deixa 80 mil detidos sem ordem judicial .

A Human Rights Watch e a Anistia Internacional denunciam mortes, tortura e detenções arbitrárias. Quase 8.000 foram libertados, milhares porque são inocentes.

O custo da segurança é pago pela “população injustamente detida”, resume o coordenador da Comissão dos Direitos Humanos, Miguel Montenegro.

Para Bukele, que chegou ao poder em 2019 com 53% dos votos, a sua recente vitória esmagadora mostra que os salvadorenhos querem continuar sob o regime de exceção.

– “Quero viver e trabalhar aqui” –

Depois de derrotar as gangues, os especialistas acreditam que a lua de mel pode acabar por questões financeiras.

“Desejo, quando sair da universidade, ter a oportunidade de conseguir um emprego, e não ter que ir para outro país em busca do futuro. Quero viver e trabalhar aqui”, disse Javier Hidalgo, estudante de ciência da computação de 20 anos, à AFP na praça.

O país enfrenta uma dívida pública de 30 bilhões de dólares, 29% dos seus 6,5 milhões de habitantes são pobres e muitos continuam emigrando para os Estados Unidos em busca de trabalho.

Os 3 milhões de salvadorenhos que vivem no exterior enviam remessas no valor de 8 bilhões de dólares por ano (24% do PIB). Sem eles “já teríamos afundado há muito tempo”, diz o economista Carlos Acevedo.

Na tentativa de revitalizar a economia dolarizada e dependente das remessas, em 2021 Bukele fez de El Salvador o primeiro país do mundo onde o bitcoin tem curso legal. Mas na vida cotidiana praticamente não circula.

Bukele é acusado por seus críticos de não prestar contas dos gastos milionários em megaprojetos com impacto midiático e em seu maquinário de comunicação.

