Bukele deixa presidência de El Salvador para tentar reeleição com autorização do Congresso

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recebeu na quinta-feira (30) uma licença do Congresso para iniciar a campanha à reeleição no pleito de fevereiro de 2024 e será substituído nos próximos meses pela secretária da Presidência, Claudia Juana Rodríguez de Guevara.

A licença ao presidente foi aprovada com os votos de 67 deputados da bancada governista, que controla o Congresso. Doze parlamentares votaram contra a medida.

A proposta de substituição a partir desta sexta-feira (1) por Rodríguez de Guevara, uma administradora de empresas de 42 anos que trabalha com Bukele há uma década – desde quando ele era prefeito -, foi aprovada minutos depois por 67 votos favoráveis e 11 contrários.

“É designada pelo presidente Nayib Armando Bukele Ortez, e aprovada por esta Assembleia Legislativa, a cidadã Claudia Rodríguez de Guevara”, anunciou o presidente do Congresso, Ernesto Castro.

Rodríguez de Guerava foi secretária de Finanças do município de Nuevo Cuscatlán durante a prefeitura de Bukele (2012-2015). Ela será a primeira mulher a ocupar a presidência do país.

Em setembro de 2021, a Câmara Constitucional da Suprema Corte de Justiça, habilitou Bukele a disputar a reeleição, o que provocou uma grande polêmica entre setores da oposição que consideram a medida “inconstitucional”.

Durante a licença, Bukele “não poderá exercer a função de tomada de decisões como a liderança política e administrativa do aparato estatal, que tem o monopólio do uso da força estatal”, segundo o projeto aprovado pelo Congresso.

Também não poderá participar nos processos de elaboração de projetos de lei, que ficarão a cargo de sua substituta.

Bukele tem elevados índices de popularidade por sua campanha contra as temidas gangues, mas também é alvo de críticas.

“Não se pode dar uma licença para algo inconstitucional”, disse a deputada de direita Claudia Ortiz, do partido Vamos.

Enquanto os deputados debatiam a questão da licença, Bukele participou em seu último ato oficial como presidente no cargo: o início da obra do futuro Estádio Nacional na periferia de San Salvador, que será doado pela da China.

A construção levará três anos e custará 100 milhões de dólares, segundo o presidente. O estádio ocupará o espaço da Escola Militar, que será construída em outro local.

Bukele foi acompanhado no evento pelo embaixador da China, Zhang Yanhui, que declarou que a doação do estádio é algo para “contribuir com a modernização de El Salvador”.

Há duas semanas, o governo inaugurou uma biblioteca moderna doada pela China no centro da capital salvadorenha, que custou 54 milhões de dólares, outro sinal da presença chinesa cada vez maior na América Central, o que preocupa o governo dos Estados Unidos.

A popularidade de Bukele cresceu desde março de 2022, quando o governo declarou guerra às gangues que mantinham o controle territorial e eram financiadas com atos de extorsão.

Amparadas por um regime de exceção criticado por organizações de defesa dos direitos humanos, as autoridades prenderam mais de 73.000 supostos membros de gangues, mas quase 7.000 inocentes foram liberados.

Com habilidade para comunicar suas ideias, o presidente de 42 anos quebrou os padrões políticos tradicionais.





