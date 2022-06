Bugatti de Cristiano Ronaldo avaliado em mais de R$ 10 milhões fica destruído após acidente

Cristiano Ronaldo possuí uma cobiçada coleção de carros de luxo e entre eles está o Bugatti Veyron, uma super máquina avaliada em mais de R$ 10 milhões. No entanto, um acidente, nesta segunda-feira (20), causou sérios danos no carro.

O mais curioso é que até o momento não foi descoberto quem dirigia o veículo no momento do acidente. De acordo com o site Última Hora, CR7 não era o condutor do veículo.





Cristiano Ronaldo 's Bugatti Veyron suffered an accident on Monday morning in Mallorca. Apparently Cristiano was not inside the vehicle. [@UHmallorca] #mufc pic.twitter.com/WtG5crWWsd — The United Stand (@UnitedStandMUFC) June 20, 2022

Na colisão, o motorista teria perdido o controle do carro de luxo e batido na porta de entrada de um hotel na região de Mallorca, na Espanha. Além do carro, o prejuízo no local parece ter sido grande.

O jornal também diz que os ocupantes do Bugatti, que saíram ilesos, deixaram o local e, em seguida, alguém apareceu para assumir a responsabilidade pelo ocorrido. O prejuízo parece ter sido grande.

Com 1.200 cavalos, o modelo de CR7 é uma rara versão Grand Sport Vitesse, que vai de 0 a 100 km/h em 2,6 segundos. Aos menos experimentados não será estranho perder o controle do carro. Com motor W16 8.0 com quatro turbos, o esportivo pode atingir os 408,8 km/h.