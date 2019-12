Buffon iguala recorde de Paolo Maldini de jogos disputados na Serie A

Gianluigi Buffon, goleiro titular da Juventus na quarta-feira contra a Sampdoria, igualou o recorde de jogos disputados na Série A, que pertencia somente a Paolo Maldini, com 647.

Aos 41 anos, Buffon aproveitou a ausência do goleiro Wojciech Szczesny devido a uma lesão para alcançar a marca do lendário zagueiro do Milan.

Buffon começou a carreira no Parma antes de assinar pela Juventus em 2001, clube com o qual se tornou o jogador com mais ‘Scudettos’ na história (9).

Na busca pelo décimo título, o veterano goleiro poderá superar o recorde de jogos disputados após a pausa de Natal, em 6 de janeiro, alguns dias antes de comemorar seu aniversário de 42 anos.

Após uma rápida passagem de apenas uma temporada no PSG, o goleiro voltou no verão europeu passado à equipe de Turim como substituto do polonês Szczesny, embora, apesar dessa condição, tenha disputado seis jogos da Serie A e uma da Liga dos Campeões.

A principal competição europeia de clubes é uma das motivações de Buffon para prolongar sua carreira, já que o campeão mundial com a ‘Azzurra’ em 2006 nunca venceu a Liga dos Campeões e tem em seu currículo três finais perdidas (2003, 2015 e 2017).

