Buffon fica perto de confirmar retorno ao Parma

ROMA, 14 JUN (ANSA) – O goleiro Gianluigi Buffon, que deixou recentemente a Juventus, teria dito sim ao presidente do Parma, Kyle Krause, para voltar ao clube onde iniciou a carreira como jogador profissional.

De acordo com a imprensa local, o atleta de 43 anos de idade deverá fechar um acordo válido por duas temporadas e muito provavelmente assumirá a braçadeira de capitão do clube gialloblù, que disputará a segunda divisão do Campeonato Italiano.

Além de prêmios em caso de acesso para a Série A, Buffon poderá ganhar uma vaga na equipe técnica do Parma quando pendurar definitivamente as luvas.

O norte-americano Krause já teria contatado Buffon no final de abril. Com isso, o dono do Parma abriu campo para Javier Ribalta entrar em ação e negociar o retorno do lendário goleiro italiano, pois os dois se conhecem desde os tempos de Juve.

Em Parma, Buffon disputou 220 partidas e venceu a Copa da Itália, a Supercopa da Itália e a Copa da Uefa. Depois disso, se transferiu para a Juventus e virou ídolo na Velha Senhora.

A relação entre Parma e Buffon começou em novembro de 1995, quando o goleiro titular Luca Bucci se machucou. O então técnico do gialloblù, Nevio Scala, surpreendeu a todos ao escolher um jogador do sub-20 para defender a meta emiliana na partida contra o Milan. Na oportunidade, Buffon segurou o zero do placar e foi o melhor em campo.

Escola de goleiros Além de estar próximo de voltar ao Parma, Buffon aproveitou o momento e apresentou sua nova escola de formação de jovens goleiros, que está sediada em Marina di Pietrasanta, na província de Lucca.

“Sempre acreditei no valor do treinamento, ainda mais neste período complicado para cada um de nós. A academia foi criada para oferecer a meninos e meninas de 8 a 16 anos um caminho altamente especializado, voltado para aprimorar as habilidades técnicas de quem sonha com um futuro no mundo do futebol”, declarou o experiente jogador, que participou do evento. (ANSA).

