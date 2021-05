Buffett designa sucessor para o comando do grupo Berkshire Hathaway

O empresário americano Warren Buffett anunciou nesta segunda-feira que Greg Abel será o seu sucessor à frente do conglomerado de investimentos Berkshire Hathaway, o que encerra meses de especulações.

“Os diretores concordam que se algo acontecer comigo à noite, Greg assumiria o controle amanhã de manhã”, declarou ao canal CNBC Buffett, que tem uma fortuna de 103,7 bilhões de dólares, a sexta maior do mundo, segundo a revista Forbes.

Buffet também informou que Ajit Jain, diretor da divisão de seguros do grupo, será o substituto de Abel em caso de incapacidade deste.

“São duas pessoas formidáveis”, disse Buffet, de 90 anos e que acabou assim com o suspense sobre seu possível substituto à frente do Berkshire Hathaway, holding que controla quase 60 empresas, que vão da seguradora Geico até a fabricante de pilhas Duracell.

O canadense Abel entrou na divisão de energia do conglomerado em 1992 e depois supervisionou todas as áreas relevantes do grupo, exceto a de seguros.

Americano de origem indiana, Jain entrou em 1986 na divisão de seguros do Berkshire, que atualmente comanda.

