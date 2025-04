Buenos Aires receberá tríptico de Giacomo Puccini

BUENOS AIRES, 16 ABR (ANSA) – Beatrice Venezi retorna em 2 de maio ao Teatro Colón, em Buenos Aires, Argentina, onde irá se alternar com Carlos Vieu na regência da Orquestra permanente para o tríptico de Giacomo Puccini (1858-1924), que inclui “Il Tabarro”, “Suor Angelica” e “Gianni Schicchi”, sob a direção cênica de Pier Francesco Maestrini.

Depois de quatorze anos, as obras do grande compositor italiano retornam aos palcos do teatro mais prestigiado da América Latina, em uma trilogia que retrata com igual eficácia sentimentos diversos, da violência ao misticismo, passando pelo humor.

Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini nasceu em Lucca, na Toscana, e é considerado o pioneiro do teatro musical moderno. Depois de Giuseppe Verdi (1813-1901), Puccini é tido como o maior compositor italiano de óperas. (ANSA).