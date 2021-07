Bucks eliminam Hawks e se classificam para primeiras finais desde 1974

Com o líder Giannis Antetokounmpo lesionado, o Milwaukee Bucks venceu o Atlanta Hawks por 118 a 107 neste sábado e garantiu, 47 anos depois, seu retorno às finais da NBA, na qual enfrentará o Phoenix Suns.

Com esta vitória em Atlanta, os Bucks encerraram as finais da Conferência Leste com 4 vitórias a 2 e vai começar na terça-feira a batalha final pelo anel contra os Suns, campeão do Oeste.

O armador Khris Middleton, com 32 pontos, e o também armador Jrue Holiday, com 27 pontos, 9 rebotes e 9 assistências, compensaram a ausência de Antetokounmpo, cuja presença nas tão esperadas primeiras finais é dúvida devido a uma lesão no joelho.

Os Hawks voltaram a contar com Trae Young neste sábado, desfalque nos últimos dois jogos, mas o armador teve uma atuação apagada com 14 pontos e 4/17 nos arremessos de quadra.

Em suas terceiras finais, os Bucks tentarão alcançar um segundo anel depois de vencer em 1971 quando contava com dois dos melhores jogadores da história: Lew Alcindor e Oscar Robertson.

Alcindor, que mais tarde mudou seu nome para Kareem Abdul-Jabbar, e Oscar Robertson levaram o Milwaukee a outras finais em 1974, nas quais perderam para o Boston Celtics.

Os Bucks, que terminaram em terceiro no Leste na temporada regular, superaram nos últimos dois jogos a ausência de Antetokounmpo, que sofre de uma hiperextensão do joelho esquerdo que o deixa afastado por tempo indeterminado.

O duas vezes vencedor do MVP (Most Valuable Player, Jogador Mais Valioso), cobiçado pela metade da liga, apostou em ficar no Milwaukee renovando seu contrato em dezembro passado e agora é recompensado com a classificação para suas primeiras finais.

“Esses caras trabalharam o ano todo para isso, eles merecem jogar as finais. Estou muito orgulhoso deles”, disse o técnico do Milwaukee, Mike Budenholzer, segurando o troféu de campeões da Conferência Leste.

— Resultados das finais de conferências dos playoffs da NBA de 2020-2021 e programação das finais, que começam na próxima terça-feira:

— CONFERÊNCIA LESTE:

– Milwaukee Bucks (3º) vs Atlanta Hawks (5º)

(Bucks venceram a série por 4-2)

Quarta-feira 23 de junho: Bucks – Hawks 113-116

Sexta-feira 25 de junho: Bucks – Hawks 125-91

Domingo 27 de junho: Hawks – Bucks 102-113

Terça-feira 29 de junho: Hawks – Bucks 110-88

Quinta-feira 1º de julho: Bucks – Hawks 123-112

Sábado 3 de julho: Hawks – Bucks 107-118

— CONFERÊNCIA OESTE:

– Phoenix Suns (2º) vs LA Clippers (4º)

(Suns venceram a série por 4-2)

Domingo 20 de junho: Suns – Clippers 120-114

Terça-feira 22 de junho: Suns – Clippers 104-103

Quinta-feira 24 de junho: Clippers – Suns 106-92

Sábado 26 de junho: Clippers – Suns 80-84

Segunda-feira 28 de junho: Suns – Clippers 102-116

Quarta-feira 30 de junho: Clippers – Suns 103-130

— CALENDÁRIO DAS FINAIS:

– Phoenix Suns (2º do Oeste) vs Milwaukee Bucks (3º do Leste)

Terça-feira 6 de julho: Suns – Bucks

Quinta-feira 8 de julho: Suns – Bucks

Domingo 11 de julho: Bucks – Suns

Quarta-feira 14 de julho: Bucks – Suns

Sábado 17 de julho: Suns – Bucks (se for necessário)

Terça-feira 20 de julho: Bucks – Suns (se for necessário)

Quinta-feira 22 de julho: Suns – Bucks (se for necessário)

