Bublik vence Rublev em Halle e conquista seu primeiro ATP 500

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/06/2023 - 11:36 Compartilhe

O cazaque Alexander Bublik, 48º do mundo, conquistou neste domingo (25) seu primeiro título ATP 500 do circuito ao derrotar o russo Andrey Rublev (N.7) na final do torneio de Halle, na Alemanha, em três sets, por 6-3, 3-6 e 6-3.

Bublik, que aos 26 anos disputava a sua primeira final num torneio deste nível, obteve o seu segundo título em oito finais, depois do triunfo no ano passado em Montpellier e vai subir nesta segunda-feira para o 26º lugar do ranking da ATP.

O cazaque venceu o primeiro set depois de quebrar o serviço do adversário em seu primeiro game sacando.

Rublev respondeu levando a segunda parcial de maneira semelhante, mas Bublik abriu 3 a 0 no set decisivo até chegar ao triunfo.

O cazaque enfrentou um caminho difícil até a final, passando por Borna Coric, Jan-Lennard Struff e Jannik Sinner, antes de derrotar o favorito e anfitrião Alexander Zverev, nas semifinais.

Número 7 do mundo, Rublev terminou como vice-campeão em Halle pela segunda vez em três anos, depois de perder a final de 2021 para o francês Ugo Humbert.

— Resultados deste domingo do torneio de Halle:

– Simples masculino. Final:

Alexander Bublik (CAZ) x Andrey Rublev (RUS/N.3) 6-3, 3-6, 6-3

bm/psr/aam

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias