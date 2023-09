Buarque solta a voz com Os Quebradeiras e DJ Zullu na batida do tamborzão do Funk ‘Jogando’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2023 - 21:59 Compartilhe

Buarque vem trazendo novidades e inovação em mais um novo trabalho. O DJ agora solta a voz com Os Quebradeiras e DJ Zullu no single ‘Jogando’, que está disponível a partir desta sexta-feira, 15.

A canção chega com grande potencial de hit, trazendo muita diversão, coreografia e sonoridade que resgata o tamborzão raiz, uma batida ritmada, que marcou o movimento Funk entre as décadas dos anos 2000 e 2010.

“A gente queria uma música forte, dançante, com bastante coreografia e energia lá em cima. Então, nos unimos para fazer essa música, que será como uma bomba atômica, que vai explodir e contagiar todos”, aposta Buarque sobre o single inédito, que mostra uma nova vertente do artista, antes creditado em seus trabalhos apenas como DJ e Produtor.

Buarque solta a voz interpretando sua própria composição, em parceria também com Os Quebradeiras e DJ Zullu. Para o novo lançamento, o DJ apostou em uma letra além de simples e ideal para curtir com a família e amigos, em qualquer hora e lugar.

“E a curiosidade é que a gente estava quebrando a cabeça para criar uma coreografia, que era algo que queríamos muito para essa música. E foi justamente uma criança que criou e nós fomos só lapidando. E foi engraçado porque eram seis cabeças pensando, e uma criança chegou lá do nada e fez. E ficou muito maneira”, contou.

O clipe foi ambientado no Morro do Santo Amaro, no bairro do Catete, zona sul do Rio, trazendo a realidade de um dia de lazer na comunidade, com direito a coreografia em cima da laje e muita diversão.

“Essa música já é bastante especial pra gente, porque tem muito a nossa cara, é um trabalho que nós colocamos uma originalidade minha, e quem frequenta os meus shows vai saber identificar”, garante ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BUARQUE (@buarque)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias