BTG tem lucro de R$1,64 bi no 4º tri, faz provisão não recorrente de R$1,12 bi

SÃO PAULO (Reuters) – O BTG Pactual divulgou na manhã desta segunda-feira que teve lucro líquido de 1,64 bilhão de reais no quarto trimestre do ano passado, ante desempenho de 1,74 bilhão no mesmo período de 2021.

Em termos ajustados, o lucro líquido do BTG Pactual no quarto trimestre foi de 1,8 bilhão de reais, praticamente estável sobre o desempenho de um ano antes.

Analistas, em média, esperavam lucro de 2,27 bilhões de reais para o BTG Pactual no período, segundo dados da Refinitiv.





O retorno ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido médio do banco nos três últimos meses de 2022 foi de 16,7% ante 22% no terceiro trimestre e 19,4% um ano antes.

O banco fez uma provisão “não recorrente” de 1,12 bilhão de reais no quarto trimestre no segmento corporativo, mas não revelou o motivo, citando apenas que a reserva foi “relacionada a uma exposição de crédito específica”.

Vários bancos reportaram no período provisões para enfrentar perdas geradas com o pedido de recuperação judicial da Americanas, ocorrido no mês passado. Na semana passada, o Bradesco divulgou balanço com uma provisão extra de quase 5 bilhões de reais para cobrir toda a exposição à rede varejista, segundo comentários de analistas.

