BTG Pactual vê receita robusta de banco de investimento no 2° semestre

reuters 09/08/2022 - 13:09

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – O BTG Pactual espera que as operações nos mercados de dívida e de aquisições e fusões levem a um resultado robusto da sua unidade de banco de investimento no segundo semestre, enquanto as ofertas de ações devem continuar escassas ao menos no terceiro trimestre, disse o presidente do banco nesta terça-feira.

“Estamos confiantes que DCM (mercado de ofertas de dívida) vai continuar entregando boas receitas neste trimestre para banco de investimento e também continue entregando para o quarto trimestre”, afirmou Roberto Sallouti, presidente do BTG, em conferência com analistas.

O executivo disse que o cenário para aquisições e fusões (M&A, na sigla em inglês) também é positivo, mas que esses negócios, por terem maior tempo de execução, devem se desenrolar ao longo do semestre. “Somando o ‘pipeline’ de DCM e da área de M&A estamos confiantes que as receitas de banco de investimentos vão continuar sendo bastante robustas nos próximos dois trimestres”, acrescentou.

Em termos de renda variável, Sallouti afirmou que o mercado deve seguir fechado para ofertas de ações no terceiro trimestre, com negócios pontuais, enquanto “o quarto trimestre e o ano que vem vai depender muito do cenário global de taxa de juros e dos mercados, e também das eleições do Brasil e reancoragem das expectativas fiscais, que é a grande dúvida do mercado hoje”.

O presidente do BTG Pactual espera um efeito positivo nos mercados de ações vindo da proximidade do fim do processo de alta de juros nos Estados Unidos e no Brasil – por aqui o processo está mais adiantado e parte do mercado vê o ciclo como encerrado.

Sobre eleições, o executivo afirmou acreditar que “qualquer que seja o resultado…a responsabilidade fiscal e boa política econômica vai permanecer”, mas com “uma combinação um pouco diferente de um candidato para o outro”.

Por volta de 12h51, as units do BTG caíam 3%, após alta inicial de quase 4% e na esteira de cinco avanços diários seguidos. A sessão é de realização de lucros para o Ibovespa, que caía 0,4%, também após ganhos recentes e em meio a recuo em Wall Street.

O BTG Pactual divulgou nesta manhã lucro e receita trimestrais recordes e recebeu avaliações positivas de analistas de bancos, incluindo Itaú BBA e Citi.

A receita da unidade de banco de investimento, na qual o BTG assessora empresas que querem ofertar ações e títulos de dívida ou comprar, vender e fundir negócios, teve queda no trimestre de 29% frente a um ano antes devido à atividade reduzida dos mercados de ações. Porém, o resultado veio acima dos primeiros três meses do ano com maior contribuição de fusões e aquisições.